Doua cutremure s-au produs la o distanta de aproximativ 6 ore, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea.Un cutremur slab cu magnitudinea 3,7 pe Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri, in zona seismica Vrancea.Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs la ora locala 00:35.Cutremurul s-a ... citeste toata stirea