Doua etape din Cupa Mondiala de E-Mountain Bike 2025 vor avea loc la Cheile Gradistei

Doua etape din Cupa Mondiala de E-Mountain Bike 2025 vor avea loc, in Romania, la Cheile Gradistei.Romania va gazdui, la Cheile Gradistei etapele 3 si 4 ale calendarului WES 2025, o premiera in Europa de Est.WES (World E-bike Series) ajunge anul viitor in Romania, la Cheile Gradistei, configurandu-se o noua destinatie pentru Cupa Mondiala de E-Mountain Bike. Pentru prima data o cursa WES se va desfasura in Europa de Est.Monaco ... citește toată știrea