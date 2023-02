Politistii Sectiei de Politie Rurala Zarnesti efectueaza cercetari in cadrul a doua dosare penale, constituite sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie".Astfel, la data de 13.02.2023, in jurul orei 00.30, politistii au fost sesizati printr-un apel de urgenta cu privire la faptul ca, la domiciliul unei familii din localitatea Cristian, un barbat isi agreseaza fizic sotia.La fata ... citeste toata stirea