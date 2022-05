Politisti din cadrul Politiei Statiunii Rasnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "talharie".Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, la data de 01 mai 2022, mai multe persoane i-ar fi sustras, prin acte de violenta, unui barbat, in varsta de 46 ani, telefonul mobil si o suma de bani, in timp ce se aflau pe raza Statiunii Rasnov din judetul Brasov.Politistii ... citeste toata stirea