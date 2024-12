Doua firme vor fi expropriate pentru a se putea construi un sens giratoriu

Traficul rutier din cartierul brasovean Stupini va fi fluidizat in perioada urmatoare, odata cu amenajarea sensului giratoriu de la intersectia Calea Feldioarei - strada Fantanii. Proiectul este in acest moment in etapa elaborarii documentatiilor, in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov din 23 decembrie urmand a fi aprobata o hotarare privind exproprierea unor terenuri cu o suprafata totala de 1.097 mp. Conform proiectului de hotarare, vor fi expropriate doua societati comerciale cu suma ... citește toată știrea