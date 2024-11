Doua incarcaturi ilegale: Poiana Marului si Zarnesti

PolitIstii continua sa aiba in atentie "incarcaturile" de lemne. La un astfel de control, marti, 5 noiembrie, au oprit o autoutilitara care se deplasa pe DN73A, in comuna Poiana Marului, din judetul Brasov. In cadrul controlului efectuat, dupa ce au identificat barbatul de la volan, de 33 de ani, politistii au constatat ca acesta transporta material lemnos, fara a detine documente de provenienta, a aratat agent sef principal Daniel Zontea, reprezentantul politistilor brasoveni. Astfel, ... citește toată știrea