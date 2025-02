Doua intalniri cu Doina Rusti, in 18 februarie. Deviza: "fiecare vine cand vrea si sta cat poate"

Doua intalniri cu cititorii propune scriitoarea Doina Rusti brasovenilor in 18 februarie. In biblioteca si in librarie. Astfel, la ora 13.00, Doina Rusti se va intalni cu cititorii la Biblioteca Judeteana "George Baritiu", Brasov. Evenimentul este prilejuit de recentul sau roman "Ferenike", aparut in acest an la Humanitas. Intalnirea se va desfasura in formula unui dialog cu publicul. Alaturi de scriitoare, participa Daniel Nazare (directorul bibliotecii) si scriitoarea Carmen Gheorghe. Este un ... citește toată știrea