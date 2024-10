Doua lanturi de magazine nu au respectat pretul plafonat la iaurt si lapte, sustine ministrul Agriculturii

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca in doua lanturi de magazine nu a fost respectata masura de plafonare a adaosului comercial pentru iaurt si lapte, transmite Agerpres.El a cerut Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sa efectueze controale in urma sesizarilor primite de la procesatori. Amenzile prevazute in astfel de cazuri sunt de pana la 100.000 lei pe fiecare produs, a spus ministrul in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria."Pe acestea (lapte si ... citește toată știrea