Doua licee pedagogice din judetul Brasov au semnat scrisoarea transmisa catre Presedinte, Parlament si Ministerul Educatiei. Acestea nu vor desfiintarea specializarii de invatator.Varianta legii educatiei in lucru in Ministerul Educatiei condus de Ligia Deca prevede in forma din prezent ca liceele pedagogice nu vor mai scolariza in specializarile invatator si educatoare, scolarizarea pentru aceste specializari fiind rezervata ... citeste toata stirea