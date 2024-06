Doua luni cu spectacole inedite in biserici fortificate

Brasovenii iubitori de muzica simfonica vor avea ocazia si in acest an sa se bucure de o serie de concerte de calitate in cadrul festivalului "Musica Barcensis", eveniment care a ajuns la a XV-a editie. Festivalul din acest an ofera in perioada iulie-septembrie 9 concerte in cetati si biserici fortificate, in zilele de duminica. Nu va lipsi nici excursia muzicala la orgi din biserici, care anul acesta se va desfasura in 29 iunie, in sate de pe firul Oltului."Conceptul artistic al festivalului ... citește toată știrea