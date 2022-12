Doua mame si-au dat fetele disparute

Sambata, 10 decembrie, Politia Orasului Zarnesti a fost sesizata de catre mama unei tinere, in varsta de 16 ani (foto stanga), cu privire la faptul ca la data de 6 decembrie 2022, in jurul orei 18.00, fiica sa a plecat voluntar de la domiciliul sau din orasul Zarnesti, judetul Brasov si nu a revenit pana in prezent.Semnalmente: inaltime 1,70 m, greutate 50 kg, par lung, vopsit roscat, ochi caprui, constitutie atletica. La momentul plecarii tanara era imbracata cu hanorac de culoare rosie, ... citeste toata stirea