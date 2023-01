In noaptea de vineri spre sambata, 13/14 ianuarie, in intervalul 20.00-6.00, politistii din Brasov, cu intariri de la Politia Locala si Jandarmerie, au desfasurat o razie in zona cluburilor de noapte. Potrivit raportului IPJ, au fost verificate 9 societati comerciale, legitimate 101 persoane, verificate 91 autovehicule, pentru abaterile constatate fiind aplicate 35 sanctiuni contraventionale, in valoare de 8.700 de lei.Actiunea ... citeste toata stirea