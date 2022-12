Doua pensionare din Fagaras au fost talharite in plina strada, de 1 Decembrie. Autorul a fost identificat si arestat

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras - Biroul Investigatii Criminale, au identificat autorul unei talharii petrecute in municipiu. Este vorba despre un barbat de 30 de ani, fara domiciliul in Romania, asa cum spun politistii, care a fost introdus in Centrul de Retinere si Arest Preventiv al I.P.J. Brasov . Ulterior, instanta de la Fagaras a dispus arestarea preventiva a autorului pentru 30 de zile.Pe 1 decembrie, politistii au fost sesizati de o persoana, in varsta de 68 de ani, ... citeste toata stirea