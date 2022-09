Doua persoane au ajuns in arest dupa ce au furat dintr-un magazin din Brasov

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 3 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt".Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca la data de 26 septembrie 2022, in jurul orei 14.15, doua persoane ar fi patruns intr-o societate comerciala din municipiul Brasov, in timpul programului de functionare, iar din interiorul acesteia ar fi sustras mai multe bunuri trecand de linia caselor de marcat, fara a achita ... citeste toata stirea