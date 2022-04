Doua persoane au decedat in accidentul petrecut pe DN1, intre Ucea si Arpasu de Jos, un tanar de 20 de ani si o femeie de 53 de ani

In accidentul petrecut pe DN1, intre Ucea si Arpasu de Jos, au decedat 2 persoane.,,Din pacate cele doua persoane nu au raspuns manevrelor de resuscitare si au fost declarate decedate de catre personalul medical. Vorbim de o persoana de sex feminin in varsta de 53 de ani si o persoana de sex masculin in varsta de 20 de ani" comunica ISU Brasov.Un accident rutier s-a petrecut pe DN1, intre localitatile Ucea si Arpasu de Jos, intre 2 autoturisme luni, 25 ... citeste toata stirea