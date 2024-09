Doua persoane au fost atacate de urs, la Crizbav, o fata de 14 ani gravida si un barbat de 68 ani

Doua persoane au fost atacate de urs duminica, 22 septembrie, in jurul orei 20,00, in localitatea Crizbav. Pompierii militari au spus ca este vorba de o fata de 14 ani, gravida, si de un barbat in varsta de 68 de ani. Ambele persoane erau constiente cand paramedicii au ajuns la fata locului."Persoana de sex feminin, in varsta de 14 ani, insarcinata in 6 luni, prezinta doua plagi superficiale in zona renala dreapta si o plaga profunda in fesa ... citește toată știrea