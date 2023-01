La data de 27.01.2023, in jurul orei 06.50, pe DJ 103A, in zona Km 9+500 m a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autovehicule.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Biroului Rutier Sacele, care au efectuat cercetari la fata locului, stabilind ca in accident au fost implicate doua autovehicule, ce circulau din directii diferite.In urma ... citeste toata stirea