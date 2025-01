Doua persoane au fost retinute dupa perchezitiile domiciliare, de ieri, din judetul Brasov

Perchezitii domiciliare, efectuarea in continuare a urmaririi penale si retinerea a doua persoane intr-un dosar privind infractiuni asimilate celor de coruptie si de serviciu.Organele de cercetare penala din cadrul IPJ Brasov - Serviciul de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, au efectuat, in cursul zilei de ieri, un numar de 71 de perchezitii domiciliare in judetele Brasov si Covasna.In cauza, procurorul ... citește toată știrea