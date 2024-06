Doua persoane grav ranite, intr-un accident de ATV, in Poiana Marului. A intervenit elicopterul SMURD

Doua persoane au fost grav ranite intr-un accident de ATV in zona Poiana Marului. A fost nevoie de intreventia elicopterului SMURD.Doua femei mama si fiica, au ajuns duminica la spital, dupa ce au fost grav ranite intr-un accident de ATV in zona Poiana Marului.Salvamont Zarnesti anunta ca duminica a fost o zi plina, intervenind la doua accidente in cadrul carora au fost salvate trei victime. O persoana a suferit o hemoragie, iar doua femei, mama si fiica, s-au accidentat cu un ATV. ... citește toată știrea