Doua romance care locuiau in blocul din Valencia distrus de un incendiu puternic sunt de negasit

Doua romance care locuiau in blocul din Valencia unde joi seara a izbucnit un puternic incendiu sunt de negasit, conform administratorului cladirii.Doua romance, mama si fiica, date disparute dupa uriasul incendiu care a mistuit un bloc in Valencia, spun administratorii imobilului.Reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au afirmat ca autoritatile locale nu au confirmat pana in prezent existenta unor cetateni romani printre persoanele disparute, scrie News.roAdministratorul ... citește toată știrea