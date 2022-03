Doua soferite, impact in giratoriu

Vineri, 18 martie, in jurul orei 21.50, doua soferite au fost protagonistele unui accident, in giratoriul de la la intersectia strazilor Harmanului - Alexandru Vlahuta - Garii din municipiul Brasov.Momentul in care masinile lor au intract in impact a fost filmat de camera de bord a unui sofer aflat in trafic, potrivit Politiei, coliziunea fiind una cu victime, o tanara in primul ei an de permis."In urma producerii accidentului rutier a rezultat o victima, respectiv o tanara, in varsta de 19 ... citeste toata stirea