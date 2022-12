Doua statii de incarcare pentru masini electrice, in Zarnesti

Doua statii de incarcare pentru vehicule electrice vor fi montate in Zarnesti, ca parte a unui proiect in valoare de peste 400.000 de lei.Primaria Zarnesti vrea sa incurajeze astfel utilizarea de masini electrice si hibride, in contextul dezvoltarii industriei auto pe acest segment.Primarul orasului Zarnesti, Alexandru Lucian Igrisan, anunta ca municipalitatea a semnat contractul de finantare cu Administratia Fondului de Mediu (AFM) pentru cele doua statii de incarcare.Acestea vor fi ... citeste toata stirea