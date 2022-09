Doua strazi din Galatiul din Fagaras intra in modernizare

Doua strazi din cartierul Galati din municipiul Fagaras vor intra in modernizare. Cel mai probabil, lucrarile vor incepe anul viitor, avand in vedere ca licitatia de lucrari a fost lansata de primarie in 26 septembrie, iar termenul de depunere a ofertelor este 17 octombrie.Prin acest proiect vor fi modernizate strazile Ana Ipatescu si C. Dobrogeanu Gherea, a caror lungime totala este de 511 metri. Pe aceste artere se va turna covor asfaltic, vor fi amenajate trotuare (care nu exista ... citeste toata stirea