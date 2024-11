Doua sute de voluntari au plantat 1.750 de copaci in doar 3 zile, in Fagaras

1.750 de arbori si arbusti au fost plantati in doar 3 zile in municipiul Fagaras, cu sprijinul a 200 de voluntari.Timp de 3 zile, in perioada 26-28 octombrie 2024, municipiul Fagaras a fost gazda unui eveniment de plantare, organizat de Asociatia Act for Tomorrow si Primaria Municipiului Fagaras. Actiunea face parte din programul "Romania Planteaza Pentru Maine".Evenimentul a adus impreuna voluntari entuziasti, autoritati locale si parteneri corporativi pentru a contribui la ... citește toată știrea