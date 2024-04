Doua tari din Europa sunt alimentate cu energie 100% regenerabila

Sapte tari genereaza in prezent 100% din electricitate din energie regenerabila, iar doua dintre ele se afla in Europa, scrie Euronews, care noteaza ca anul trecut a fost cel mai bun an inregistrat in ceea ce priveste instalarea de noi instalatii de energie eoliana.La nivel mondial au fost instalate 116 gigawati de noi capacitati de energie eoliana in 2023, potrivit celui mai recent raport global privind energia eoliana realizat de asociatia comerciala din domeniu, Global Wind Energy Council ... citește toată știrea