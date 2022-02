Doua tipuri de salam, cu Listeria monocytogenes, retrase de la vanzare

Doua tipuri de salam in care a fost identificata Listeria monocytogenes au fost retrase de producatori de la vanzare, informeaza Agentia Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.Potrivit ANSVSA, este vorba de salamul Verona, produs crud uscat, care expira in 01.05.2022, produs de SC La Meseni SRL.Al doilea produs este salamul Picantella, produs de SC Montana Popa SRL, care expira in 27.04.2022.Amebele prezinta Listeria monocytogenes, conform sursei citate. Cei care au ... citeste toata stirea