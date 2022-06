Doua trasee, propuse pentru ,,sania de vara" din Poiana Brasov

Joi, 16 iunie, reprezentantul firmei de proiectare SC Resort Planning SRL, cea care realizeaza proiectul saniei de vara din Poiana Brasov, a facut, in fata reprezentantilor primariei si ai consiliului local, o prima prezentare a solutiilor propuse in cadrul studiului de fezabilitate.Proiectul construirii saniei de vara face parte din programul ,,Poiana Brasov - statiunea celor 4 anotimpuri", program prin care municipalitatea isi propune sa creeze puncte de interes in Poiana Brasov care sa ... citeste toata stirea