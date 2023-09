Timp de doua zile, in 8 si 9 septembrie, Cetatuia Brasovului isi va redeschide portile pentru brasoveni si turisti. Evenimentul "Cetatuia intre lumi" este inclus in agenda Forumului Oraselor Verzi, iar agenda a fost prezentata de viceprimarul Brasovului, Flavia Boghiu, pe retelele de socializare."Impreuna cu Centrul Cultural Apollonia am pregatit doua zile de evenimente si spectacole care sa puna in valoare aceasta reintalnire cu publicul larg. Spectacol medieval, piese de teatru, show de ... citeste toata stirea