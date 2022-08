Doua zile de colectare gratuita a deseurilor de echipamente electrice, in Brasov, in timpul Forumului Oraselor Verzi

Caravana colectarii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) organizata de compania de salubritate Brai-Cata si asociatia Respo DEEE va ajunge, pe 6 si 7 septembrie 2022, in perioada Forumului Oraselor Verzi (FOV), in municipiul Brasov. Centrul de colectare va fi amenajat vizavi de CET si va fi deschis intre orele 8.00 si 16.00.De la un an la altul, implicarea brasovenilor in diferitele campanii de colectare separata a deseurilor organizate in orasul lor a devenit tot mai ... citeste toata stirea