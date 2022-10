Doua zile de folclor, intrarea platita de Primarie: 68.748 lei

33 de tineri din toata tara vor participa, sambata, 29 octombrie, si duminica, 30 octombrie, la cea de-a XIV-a editie a Festivalului Concurs National de Muzica Populara pentru Tineri Interpreti ,,Flori in Tara Barsei". Preselectiile si Gala vor avea loc la Centrul Cultural Reduta, iar pe scena vor fi tineri intre 16 si 25 de ani, din 15 judete ale tarii si un concurent din Republica Moldova."Anul acesta avem 33 de concurenti inscrisi din toate colturile tarii. In concurs vor intra in ... citeste toata stirea