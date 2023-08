Comunitatea din Mandra va fi in sarbatoare in zilele de 26 si 27 august a.c., la Festivalul Cepei Rosii organizat de Primaria si CL Mandra, finantat de CJ Brasov. In prima zi a festivalului sunt programate mai multe activitati:Cupa Ceapa Rosie la fotbal- meciul legendelor FC BrasovInaugurarea spatiului cultural Garaj30 si proiectie de film in aer liber: Amintiri din Epoca de aur.Duminica, 27 august, toata comunitatea este asteptata la ... citeste toata stirea