Doua zile despre invatamantul dual la Brasov, cu "modele" din Germania, Austria si Elvetia

In perioada 13 - 14 octombrie, Primaria Brasov anunta un eveniment important in oras: conferinta internationala dedicata invatamantului dual din Romania, "EDU.DUAL - Strategii si Parteneriate". Conferinta se va desfasura la Hotel Kronwell, iar scopul principal al acesteia este de a clarifica si detalia noile schimbari din legislatia care priveste invatamantul dual, de a discuta oportunitatile de finantare din acest domeniu si, nu in ultimul rand, de a prezenta exemple de succes din tarile ... citeste toata stirea