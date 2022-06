Dovada ca USR minte ! Cum au inventat procente pentru accidentele rutiere din Municipiul Brasov

Fiind intr-o cadere libera si in criza de imagine, USR minte. Si face orice ca sa dea bine in fata electoratului. Inclusiv inventeaza statistici. Este si cazul unui carton postat zilele trecute pe Facebook in care USR se lauda cu primarul din Brasov si afirma despre acesta ca investeste masiv in siguranta rutiera si ca deja se vad si rezultatele.Potrivit formatiunii politice, la Brasov s-au inregistrat cu 85% mai putine accidente grave. De asemenea, in postare ... citeste toata stirea