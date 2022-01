Doza booster va putea fi administrata la 4 luni

Doza booster va putea fi facuta la 4 luni si in Romania, incepand de luni, a anuntat col. dr. Valeriu Gheorghita.Seful campaniei de vaccinare anti-Covid din Romania, Valeriu Gheorghita, a anuntat devansarea termenului de administrare a dozei booster, de la sase luni la patru luni pentru toate tipurile de vaccinuri efectuate in momentul de fata in Romania.Astfel, toate persoanele care au cel putin 4 luni de la prima schema de vaccinare completa pot sa mearga sa faca doza booster, incepand cu ... citeste toata stirea