Bunicile noastre aveau un ritual bine pus la punct. Dupa ce puneau zacusca in borcane, acestea erau puse inca o data la fiert, iar apoi se inveleau bine in paturi. Ce rol are, insa, tot acest ritual, a explicat prof. univ. dr. Carmen Dorobat, medic infectionist."Este asa-numita bain-marin, adica dupa ce facem conserva, nu stiu daca se mai fierbe acum, dar trebuie sa spalam borcanele foarte bine si sa le tinem cu gura in jos, astfel incat sa nu mai aiba posibile bacterii. ... citeste toata stirea