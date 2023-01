Dr. Cezar reinventeaza tratarea bolilor inimii

Dr. Cezar, medic specialist cardiolog, ne spune ca maladiile cardiace nu sunt transmise neaparat genetic, nu le mostenim de la mama sau de la tata, ci e vorba mai degraba de o amprenta a trecutului care ne influenteaza precum o trauma. Solutia este acceptarea si transmutarea acestor emotii negative."Mostenim epigenetic, emotional""Un pacient cardiac are o suferinta emotionala in primul rand, are undeva un conflict, o lipsa de iubire, o trauma in copilarie, in adolescenta sau chiar inainte ... citeste toata stirea