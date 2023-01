Dr. Dan Grigorescu, despre "petardati": Am obosit sa facem puzzle din mainile inconstientilor

Seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, dr. Dan Grigorescu, spune ca petardele ar trebui sa dispara de pe piata. In fiecare an ajunge sa reconstruiasca mainile celor raniti in prag de An Nou.Iata mesajul postat pe pagina personala de Facebook.ATENEsIE! Mai jos gasiti imagini violente!7 ani de cand, cu putin timp inainte de fiecare revelion "propovaduiesc in pustiu" ca petardele ar trebui sa dispara de pe piata mai mult sau mai ... citeste toata stirea