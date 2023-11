Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov va fi condus in urmatorii patru ani de acelasi manager, dr. Dan Moraru, cel care are o activitate neintrerupta in fruntea institutiei din anul 2010. Miercuri, 29 noiembrie, managerul a fost reconfirmat pe post, odata cu semnarea de catre presedintele Consiliului Judetean Brasov, Todorica-Constantin Serban, a Dispozitiei de numire in functie, urmand sa fie incheiat contractul de management."La conducerea Spitalului Clinic de ... citeste toata stirea