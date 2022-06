Dr. Florin Ortan, noul director medical al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov

Spitalul Clinic Judetean Brasov are un nou director medical, dr. Florin Ortan, care a preluat postul ramas vacant in urma demisiei lui Catalin Misarca. Ortan ocupa functia ca interimar, pana in momentul in care se va organiza concursul pentru ocuparea postului.De altfel, marti, 7 iunie, presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, a participat la intrunirea membrilor Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov, prima sedinta desfasurata in ... citeste toata stirea