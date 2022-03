Dr. Monica Pop, dieta cu post

Medicul oftalmolog Monica Pop a reusit sa slabeasca peste 30 de kilograme fara sa consulte un nutritionist apeland la o dieta antica, intalnita in numeroase practici religioase. "Pe langa aspectul inestetic, kilogramele in plus imi puneau in pericol sanatatea. In fiecare an imi propuneam ca de la 1 ianuarie sa ma apuc de slabit. Intr-o zi am apelat la un mic artificiu: mi-am cumparat o bluza cu cateva numere mai mici, in care eram constienta ca nu intru", spunea medicul Monica Pop in momentul ... citeste toata stirea