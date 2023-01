Dr. Virginia Faur: Boala incepe in stomac, moartea porneste din colon

Care sunt simptomele bolilor de stomac si care este sansa sa ai brobleme grave la colon, la aceste intrebari a raspuns dr. Virginia Faur, cercetator din domeniul farmaceutic."In popor se spune ca un mod de viata sanatos, incepe cu un mod de viata sanatos. Si se mai spune ca boala incepe in stomac si moartea in colon. De aceea, sanatatea colonului este foarte importanta si putem sa ne-o protejam fiind atenti la ce punem in farfurie in viata de zi cu zi", recomanda aceasta.Cine ne ... citeste toata stirea