Dracula Fantasy Con, cineconcerte si proiectii in avanpremiera nationala la Dracula Film Festival

Cea de-a XII-a editie Dracula Film Festival va aduce pentru brasoven, in perioada 30 octombrie - 3 noiembrie, proiectii in avanpremiera nationala, cineconcerte impresionante si evenimentul special Dracula Fantasy Con. Festivalul se deschide in 30 octombrie, la Apollonia Modern (fostul Cinema Modern), cu un cineconcert Blackmail / Santajul, o drama-thriller britanica din 1929, regizata de celebrul Alfred Hitchcock, cu Anny Ondra, John Longden si Cyril Ritchard in rolurile principale. Spanish ... citește toată știrea