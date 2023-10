Zeci de proiectii, dintre care unele in avanpremiera, intalniri cu actori, discutii, dar si alte evenimente special. Pe toate acestea le programeaza cea de-a 11-a editie a festivalului international de film fantastic de la Brasov, Dracula Film Festival, ce va avea loc in perioada 25-29 octombrie.Astfel, miercuri, 25 octombrie, Dracula Film Festival va fi deschis cu doua evenimente speciale.La Cinema Astra din Brasov vom vedea filmul clasic "Dracula", din anul 1931, cu Bela Lugosi in rol ... citeste toata stirea