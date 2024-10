Dracula, subiect de analiza

Mai multi studenti din reteaua universitara europeana UNITA, din care face parte si Universitatea Transilvania, se vor reuni la Brasov pentru a participa la "Dracula between pop culture and tourism". Evenimentul se va desfasura in perioada 28 octombrie - 1 noiembrie, in locatii din Brasov, Rupea, Bran, Viscri, dar vizite vor fi si la Saschiz si Sighisoara. Programul este conceput dupa modelul "scolii de vara" si este finantat prin programul european Erasmus."Cred ca numele este sugestiv ... citește toată știrea