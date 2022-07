Dragonii au ajuns la AFI Brasov si promit o vacanta de vara fierbinte.Dragonii au poposit in mall-ul AFI si asteapta brasovenii sa le descoperi legendele fascinante. Peste 10 specii de dragoni zburatori sau nu, sunt prezentati in expozitia "Legendele Dragonilor".Se anunta zile HOT in iulie la Brasov. Si nu doar din cauza temperaturilor ridicate aduse de luna lui cuptor, ci si ... citeste toata stirea