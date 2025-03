Dragos David vrea sa il dea pe primarul Brasovului in judecata. El sustine ca afectiunea cardiaca i-a fost confirmata din doua surse

Dupa ce primarul Brasovului, George Scripcaru, a publicat imagini cu fostul director al Agentiei Metropolitane Brasov, Dragos David, care era la un concert rock dar nu mergea la munca pentru ca era in concediu medical, "reclamatul" a anuntat ca il va da pe primar in judecata.Contactat telefonic, Dragos David ne-a facut un scurt istoric al problemelor medicale din ultima perioada, incepute in luna decembrie a anului trecut. "In luna decembrie am avut o pneumonie, pe care am dus-o pe picioare. ... citește toată știrea