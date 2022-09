"Dragoste" la Zarnesti: L-a injunghiat in spate, el n-a vrut sa se afle

Miercuri, 21 septembrie, o femeie din Zarnesti, Ionela Geanina S., a fost plasata sub control judiciar, hotarare luata de judecatori dupa ce aceasta era sa-si omoare concubinul. La injunghiat in spate cu cateva lovituri de cutit, iar dupa ce si-a dat seama ce a facut, a incercat sa-I opreasca sangerarea sI sa-l convinga pe iubit ca trebuie sa cheme Salvarea...Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, este vorba de "un dosar inregistrat pe rolul instantei, in care a fost pusa in ... citeste toata stirea