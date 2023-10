Casa fratilor Hasu din satul Pojorta apartine in ziua de astazi altui proprietar. Mai aminteste de drama familiei Hasu care s-a opus regimului comunist placa comemorativa montata de peretele casei de catre ziarul Monitorul de Fagaras si Primaria Lisa.Oricine ajunge in sat si trece pe ulita prrincipala va putea afla ca Andrei Hasu si Gheorghe Hasu au fost ucisi de comunisti, Andrei in 1952 si Ghita in 1957. In satul Pojorta exista o singura familie cu numele Hasu, recunoscuta in zona ca adepta ... citeste toata stirea