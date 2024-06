Drama si razboi: "Balet la Kosovo", cu prim balerinul Operei Brasov

Vineri, 21 iunie, in foaierul Operei Brasov, de la 18.30, Adrian Scrimint, solist de balet al institutiei, isi lanseaza romanul de drama si razboi intitulat "Balet la Kosovo".Potrivit criticilor, aceasta lucrare este momentan unica prin felul ei de a fi, si anume ca nici sarbii si nici kosovarii nu au abordat inca in literatura problema delicata a acestui razboi etnic, cel de la Kosovo. Destul de rara este si abordarea baletului in literatura, a destinului unui balerin, a detaliilor ce se ... citește toată știrea