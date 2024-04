Drama unui baietel din Vulcan: Trei saptamani in coma, dupa ce s-a lovit cu capul de coltul bancii la scoala

Infasurat in zeci de fire si conectat la aparate, un baietel de numai 8 ani din Brasov se agata cu determinare de fiecare secunda de viata. Mama il vegheaza neincetat de pe marginea patului. Femeia se roaga si crede ca Darius va invinge boala ce i-a furat zambetul de copil: tumora maligna pe creier.Totul a inceput cu o cazatura nefericita la scoala, cand un alt copil, i-a tras in joaca scaunul de sub picioare. Darius s-a lovit atunci cu capul de coltul bancii. Au urmat trei saptamani de ... citește toată știrea